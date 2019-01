La respuesta de Nacho a un seguidor que encendió las redes sociales

El cantante y solista venezolano Miguel Ignacio Mendoza, conocido como Nacho, provocó nuevamente polémica en las redes sociales con la respuesta que dio a un seguidor en Instagram.

Un usuario le dijo: “Pon algo de la situación del país, grandísimo mamagüevo, móntate en el peo. Cuando caiga el gobierno vas a querer aparecer en la asamblea dando tus discursos baratos".

Nacho respondió de inmediato: “Mientras haya ‘profesores universitarios como tú’, mi rey, ni que caigan 30 gobiernos. Grandísimo mamagüevo. Resuelve tú, sabes tanto que sabes a mierda”.

Recientemente el artista también fue cuestionado por afirmar que no asistirá a la concentración del próximo 23 de enero, convocado por Juan Guaidó, Presidente de la Asamblea Nacional y encargado de la Presidencia de la República.

"¿Para que me tomen fotos y videos y digan que quiero figurar y que mandé a que me grabaran? ¿O para que digan que fui a hacer un show? Lo siento, no más. Ya pasé por todo lo que tuve que pasar para entender que es mi vida la que tengo que vivir. De todas maneras, deseo que todo salga bien y que se logren los objetivos necesarios para ver a mi país florecer", indicó el venezolano en el comentario.