La respuesta de Diego Boneta luego de ser acosado por una actriz chilena

Diego Boneta, el actor mexicano que encarna a Luis Miguel en la producción de Netflix sobre la vida del cantante, fue uno de los invitados que más expectación causó en la Gala del Festival de Viña, realizada hace casi una semana.

Boneta fue uno de los últimos rostros que caminó por la alfombra roja del evento y lo hizo junto a la actriz Mayte Rodríguez, a quien conoció gracias a un comercial que grabaron para una multitienda. Como era de esperar, la pareja generó múltiples comentarios en redes sociales por lo bien que se veían. Sin embargo, al actor mexicano le tocó vivir incómodos momentos tanto a su llegada al evento como también durante la recepción. El primero se produjo con la conductora de la gala, Francisca García Huidobro, quien quería que Boneta la besara.

Pese a la insistencia de García Huidobro, el mexicano logró evadir la situación y terminó dándole un beso en la mejilla. Pero la escena causó molestia entre los televidentes, quienes en redes sociales aseguraron que la animadora había acosado a Boneta.

El segundo "incidente" se produjo en plena recepción de la Gala de Viña, cuando el actor fue abordado por Daniela Palavecino, quien le pidió recrear la tradición del beso de los animadores sobre el escenario de la Quinta Vergara. "Aquí tenemos una tradición: los animadores con las animadoras cada noche como cábala, se dan un beso en la boca (...) Y a mí me encantaría recrear esa situación, ¿tú estás dispuesto?", le preguntó la actriz. "Si es una tradición, es algo que no se puede no hacer, ¿no?", respondió Boneta, tras lo cual Palavecino lo tomó por el cuello y lo besó.

Las críticas hacia la actriz no se demoraron en llegar y también fue acusada de acoso. Ella se defendió asegurando que el video había sido malinterpretado y ofreció disculpas a quienes lo consideraron como algo negativo.

"En ningún momento hubo algo incómodo o forzado", sostuvo Palavecino.

Boneta, en tanto, no se había pronunciado respecto a ninguna de las dos situaciones hasta ayer, cuando el medio mexicano Quién dio cuenta de lo que al actor le había pasado en Chile, difundiendo la nota por su cuenta de Twitter.

"Conductora besó a Diego Boneta y enciende la polémica: ¿Es acoso?", planteó el medio en la red social. La publicación fue respondida por el actor con un breve #MeToo.

Cabe recordar que el hashtag fue creado en 2017, luego de que se hicieran públicas las acusaciones de abuso sexual contra el productor de cine Harvey Weinstein. La encargada de viralizarlo fue la actriz Alyssa Milano, quien instó a las mujeres a compartir sus experiencia de acoso y abuso, utilizando #MeToo. Además de Boneta, la publicación de Quién fue respondida por varios chilenos, que ofrecieron disculpas al mexicano.

"Pucha Diego, espero que no pienses que todas las chilenas somos acosadoras, lo siento mucho por el mal rato"; "solo puedo disculparme de corazoncito por lo que tuviste que pasar acá en Chile. Debió ser horrible, realmente da mucha rabia"; "En nombre de Chile, te pido perdón, ojalá no te lleves tan pésima imagen", fueron algunos de los comentarios de los usuarios.