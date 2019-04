La respuesta del cantante Daniel Huen al comentario de Paz Padilla

El cantante venezolano Daniel Huen respondió este lunes el comentario de la humorista española Paz Padilla, quien le cuestionó el hecho de haber emigrado de Venezuela.

"Nunca va a pesar ser venezolano, y estoy orgulloso de serlo", dijo el cantante durante una entrevista a la periodista Shirley Varnagy.

El cantante recalcó que su decisión de emigrar estuvo relacionada con el tema de la crisis política, económica y social que se vive en el país.

"Yo le aclaré y le dije: yo no me fui de Venezuela porque quise. Me fui porque las condiciones del país no están dadas y porque hay una dictadura", agregó.

El pasado 15 de abril, luego de que Huen terminó su presentanción en el programa Got Talent España, la humorista, que forma parte del jurado calificador, le hizo un comentario al venezolano que fue catalogado por la audiencia como xenofóbico.

“Si eres un fuera de serie en tu país, entonces no salgas de allí. Quédate allí. ¿Por qué has venido aquí?”, le dijo la española al venezolano.

"Nunca va a pesar ser venezolano, y estoy orgulloso de ser venezolano" nos dice el cantante venezolano @DanielHuen en #ShirleyRadio. — Shirley Varnagy (@ShirleyVarnagy) 22 de abril de 2019