La respuesta de Caterina Valentino a un comentario ofensivo en Instagram

Caterina Valentino, periodista y animadora venezolana, respondió a un comentario polémico en una de sus publicaciones de Instagram.

La periodista posteó un concurso en la red social acompañado de una foto suya en la playa. Allí, un usuario le comentó: "una prepago de lujo".

Valentino publicó una captura del comentario, desmintiendo el hecho de ser una prostituta y aclaró que todo lo que tiene lo ha conseguido con su trabajo y esfuerzo, sin la ayuda de ningún “padrino”, haciendo referencia a algún benefactor económico.

“No pueden agarrarme por ningún lado, es simple porque siempre trabajo con gente que le echa ganas y que es honesta. No soy testaferro de nadie. No soy drogadicta. No soy corrupta y mucho menos prepago. Mi dignidad señor, mi dignidad no se negocia. No se negocia. Y por eso he pagado un precio alto”, comentó la periodista.