Removieron carcinoma de piel a la periodista María Alejandra Requena

La periodista venezolana María Alejandra Requena anunció este lunes a través de su cuenta de Instagram que le fue diagnosticado un carcinoma de piel en un lunar del rostro, pero, afortunadamente, se atacó a tiempo y se removió por completo.

Requena compartió lo sucedido para crear conciencia sobre el cáncer de piel. “Hace unas semanas fui a la dermatóloga por dos lunares pequeños que salieron varios meses atrás. La doctora los quitó y uno de ellos volvió a salir, regresé al consultorio y se decidió hacer una biopsia dado mi historial (desde los 23 años me han quitado tres lesiones precancerígenas en varias partes del cuerpo). No parecía nada pero esta vez resultó ser carcinoma”, reveló.

La periodista destacó la relevancia de la detección temprana: “Hoy la cirujana, especialista en cáncer de piel, lo removió por completo y me dijo que lo importante fue que lo agarramos a tiempo, que por eso no era más profundo o la herida más grande. La cicatriz es lo de menos, ya son tantas que no importa, pero sí hay que cuidarse”.

Finalmente, Requena envió un mensaje de conciencia: “Le pregunté a la doctora: ¿Por qué salió esto si siempre uso protector y cuando voy a playa no faltan los lentes de sol y la gorra o el sombrero? La respuesta: Porque quizás no eras tan cuidadosa cuando eras más joven. Estas son lesiones que pueden salir 15 o 20 años después. Así que no importa la edad, hay que cuidarse”.

Colegas y amigos enviaron sus mensajes de apoyo a la periodista y destacaron la importancia de la prevención de estas enfermedades. Algunos de ellos fueron los actores Eduardo Orozco, Franklin Virgüez, Viviana Gibelli, Camila Canabal, Alejandra Oraa, Juan Carlos García, Shia Bertoni y Gabriela Vergara.

Requena estará ausente esta semana del noticiero que conduce a través de CNN para recuperarse totalmente.