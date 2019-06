Reivindicar el arte es fundamental en tiempos de crisis

“¿Cómo hacer arte si el país no está en condiciones para eso?”.

A esta interrogante intenta responder la colectiva ¡Sí va! que desde este domingo reunirá, en la Galería D’Museo, el trabajo de los artistas plásticos Rafael Arteaga, Raúl Herrera, José Bonilla y Ricardo Arispe. Alberto Asprino, curador de la muestra, agrega: “Hay que seguir creando y haciendo, porque el arte tiene que reivindicarse a sí mismo. Incluso en tiempos de oscuridad”.

¡Sí va! destaca el trabajo de cuatro artistas emergentes venezolanos. En la exhibición se aprecia, como en una radiografía, la situación del país a través de disciplinas como el dibujo, la pintura, el ensamblaje y la fotografía. “Las diferencias se convierten en cercanías y diálogo”, apuntó el curador.

Ricardo Arispe presenta un trabajo pictórico sobre el poder y la política, así como la relación que existe entre el opresor y el oprimido. Además, sostiene que no busca ser el mejor pintor ni presentar las obras más bellas, sino resolver sobre el lienzo sus inquietudes. “Es un conglomerado de temas que he venido trabajando durante años. La historia la están cambiando otros, por eso mis piezas hablan de resistencia. Con ellas reinventé el lenguaje, los símbolos y los colores para que lo entienda el de a pie. Me cansé de hacer arte para eruditos”.

En otra de las paredes de la galería cuelga el más reciente trabajo de Raúl Herrera, Roca Tarpeya. El artista, oriundo de Barinas, busca retratar los emblemas arquitectónicos de Caracas, interviniendo fotografías con pintura. “En este caso, El Helicoide, ícono de la modernidad del siglo pasado, ha sido transformado en una cárcel, un centro de reclusión y torturas. Me encargo de las paradojas y dicotomías que no terminan de establecer cambios estructurales en la sociedad. Las líneas negras y los colores simbolizan la transformación que necesitamos. Hay que ser resistencia para poder trascender este problema; hay que derrumbar esas estructuras para progresar”.

José Bonilla rompe con todos los moldes, literalmente, a través de obras fotográficas tridimensionales. Se trata de un trabajo de autodescubrimiento que realizó durante sus expediciones de montañismo al Roraima en 2014. “Desmitifico la fotografía a través de la tercera dimensión: no hay límites. Con estas obras, a las que aún no les he puesto ningún nombre bonito, pretendo generar perspectiva; quiero que el espectador interactúe con ellas, se mueva a su alrededor y se forme un diálogo”.

Una serie de cuadros bajo el nombre Re-Cordis, de Rafael Arteaga, mira a los visitantes desde una estética inusual. Cada obra contiene un par de imágenes compuestas que generan una tercera. El autor apunta que disfruta de las reacciones de la gente, pues suelen mostrar repulsión y angustia aunque ese no es el propósito original. “La obra que nace es poesía visual. Es mi cotidianidad, que nace de álbumes fotográficos propios, u otros que consigo en la calle. Me apropio de esas imágenes, pero las intervengo con dibujos o apuntes cotidianos que me llaman la atención. Re-Cordis es recordar en latín, traer de vuelta al corazón. La cuestión está en que no todos los recuerdos son bellos, por eso la estética de mi trabajo”.

“El nombre de la exhibición nace de una frase que he escuchado con frecuencia: ‘Sí va’. Entonces, me resultó fascinante que en un contexto donde hay tanta negatividad y pesimismo, esta expresión aún se mantenga vigente. Para Sí va, saqué muchos elementos de nuestro entorno, porque creo que tenemos que acercarnos más a nuestra realidad. Como curador no puedo hacer del arte una isla, debo vincularlo al eco social que nos interesa fortalecer”, agregó Asprino.

¡Sí va!

Galería D’Museo

Centro de Arte Los Galpones

Inauguración: 9 de junio, 11:00 am

Miércoles a sábado de 11:00 am a 6:00 pm

Domingo de 11:00 a 4:00 pm

Entrada libre