13 Reasons Why tendrá cuarta y última temporada

Netflix será la plataforma para disfrutar de la tercera temporada de 13 Reasons Why que se estrena el próximo 23 de agosto. La empresa productora, Paramount Television reveló, junto al tráiler de la nueva entrega, la noticia de que la serie contará con una cuarta y última parte.

La cuarta temporada de 13 Reasons Why, que tratará sobre la graduación de sus protagonistas, aún no tiene fecha de estreno ni número de episodios. De acuerdo con The Hollywood Reporter, se encuentra en fase de producción.

Dirigida por Brian Yorkey, la serie juvenil ha creado controversia en la industria cinematográfica desde sus comienzos. A mediados de este mes de julio, una escena de suicidio de la primera temporada se eliminó por consejos de expertos en salud mental.

Sin embargo, la producción de nuevos episodios no se detuvo y el tráiler de la tercera entrega salió a la luz. En él, un jugador de fútbol americano desaparece. Descubrir lo que sucedió causará la revelación de los secretos más oscuros de todos.

"¿Quién mató a Bryce Walker?" es el lema de la nueva temporada, en referencia al principal villano de la serie, protagonizado por Justin Prentice. Los fanáticos de 13 Reasons Why podrán colaborar con la investigación policial sobre el caso a través de un sitio web que creó Netflix, quienmatoabryce.com, solo disponible para dispositivos móviles.