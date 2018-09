La reacción de Lele Pons al conocer a Shakira

La influencer venezolana Lele Pons publicó este lunes un video en su Instagram en el que muestra su reacción al conocer a Shakira, cantante colombiana.

En la publicación se observó a Pons llorar al conocer a la artista y abrazarla por la oportunidad de conocerla. Aseguró que es fans de Shakira.

"No puedo creer que conocí a Shakira, no he dejado de llorar. Esperé por este momento mucho tiempo. Finalmente luego de 20 años cantando y bailando sus canciones la pude conocer", dijo la influencer en su Instagram.