La razón por la que le prohibieron a Madonna grabar con un caballo

La cantante estadounidense Madonna se molestó con las autoridades de Portugal, país donde reside desde hace dos años, porque no le permitieron meter un caballo a un palacio del XIX, para grabar el vídeo de su nuevo sencillo "Indian Summer".

De acuerdo al diario Correio da Manhã, las autoridades de la ciudad de Sintrale dieron permiso a "La Reina del Pop" de grabar su nuevo vídeo en las instalaciones del palacio Quinta Nova de Assunção, del 15 al 20 de marzo, pero esa autorización no incluía al caballo que participaría en el vídeo, cuestión que en un principio era desconocida por la cantante.

Por eso llegó confiada con todo su staff para iniciar con las grabaciones. En un inicio todo marchaba aparentemente bien.

Sin embargo, pasó el tiempo y no iniciaban las grabaciones, por lo que la cantante llamó a su agente para saber qué estaba pasado.

Pero cuando se enteró que el caballo no podía entrar al palacio, Madonna se enfureció, de acuerdo a informes de Correio da Manhã y reprendió a su agente, del que no se dio a conocer su nombre, por no haber conseguido los permisos para el caballo.

Según informó el medio local, las autoridades no dieron el permiso para el caballo debido a lo delicado del suelo, hecho de madera, que no está diseñado para soportar "actividades que provoquen vibraciones". En el guión del vídeo, afirma el periódico, la cantante debía posar con el animal.

"Mi reina estoy haciendo todo lo que puedo. Telefoneé a mucha gente y envié varios mensajes. Desgraciadamente el hombre que puede decidir no está disponible, pero lo estará", dijo el agente a la cantante, según reveló el diario Correio da Manhã.

Pero la paciencia de la intérprete de "Like a Prayer" terminó y dijo que mejor grabaría en otro lugar y lanzó fuertes críticas contra las autoridades.

"Ya di tanto a este país y cuando pido un simple favor, que además es para enseñar Portugal al mundo, la respuesta que obtengo es negativa", dijo la cantante muy molesta a su agente, según Correio da Manhã.

Pero su enojo, no había acabado aún, ya que responsabilizó al agente de todo lo que pasaba.

"La culpa es tuya. Tú me convenciste para venir a vivir aquí", le dijo la cantante, reveló Correio da Manhã.

Y es que la "Reina del pop" tiene más de dos años de vivir en Portugal, pero en febrero pasado anunció que se regresaba a vivir a Nueva York.

Hasta el momento, se desconoce qué lugar eligió Madonna para grabar su vídeo.

Varias versiones periodísticas señalan que la cantante estadounidense llegó a Lisboa en 2017.