Raphael espera vivir su gran noche en los Premios Platino

El legendario cantante español Raphael, quien recibirá el Premio Platino de Honor por su contribución al cine iberoamericano, dijo este sábado que espera vivir su gran noche durante la entrega de galardones este domingo y se mostró abierto a volver a hacer cine. “Yo ando siempre alterado en los escenarios y que me den un premio por mi cine es una sorpresa y me ha hecho ilusión; estoy encantado”, dijo Raphael durante la rueda de prensa de los premios que se entregarán en la Riviera Maya del Caribe mexicano. Y añadió: “Espero que mañana sea mi gran noche”, en referencia a una de sus canciones más célebres.

Al ser preguntado por qué no tiene un nuevo proyecto cinematográfico desde la película Mi gran noche (2015), dirigida por Álex de la Iglesia, el cantante aclaró que de ninguna manera lo ha abandonado. “He tenido muchísimas ofertas, pero no ha habido hueco en mi agenda. Y, además, yo no filmo películas, firmo guiones. Dejo de estar en el cine para subirme a los escenarios, y es que yo me entrego a la causa para todo en la vida. Si no, no lo hago”, expresó.

Con más de 55 años de carrera, Raphael considera que hoy está más vigente que nunca, con múltiples compromisos en diferentes partes del mundo como Francia, Reino Unido e incluso Rusia, país que acaba de visitar con la gira Loco por cantar.

El intérprete iniciará en mayo otra gira que iniciará en Castellón y cerrará en diciembre en Madrid, en conciertos que reunirán a un público “desde los 12 hasta los 90 años”.

Raphael aseguró que la “música es vital en el cine porque apoya lo que se está contando” y dijo que respeta tanto la música que no quita mérito a ningún género que no se asemeje al suyo. “¿Quién sabe si me atrevería con el reguetón? Aunque no es un género para presumir de él. Eso sí, si tuviera que hacerlo, lo haría como nadie”, dijo desatando risas entre los periodistas.

En la gala, que este domingo premiará la Mejor Película, la Mejor Teleserie y las Mejores Interpretaciones Iberoamericanas, entre otras, Roma parte como gran favorita al optar a nueve estatuillas.