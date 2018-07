El rapero Snoop Dogg felicitó a Gustavo Dudamel en el Hollywood Bowl

Snoop Dogg, rapero estadounidense, felicitó a Gustavo Dudamel, director de orquesta venezolano, tras su presentación en el Hollywood Bowl con la Orquesta Filarmónica de Los Ángeles.

El rapero expresó que se mostró encantando por los movimientos de Dudamel en tarima y publicó en su Instagram un video en el que se observa una parte del concierto y el encuentro entre ambos.

En la grabación, los personajes reconocieron su mutua admiración y hablaron sobre algunos integrantes de la filarmónica.

Por su parte, Dudamel publicó en Twitter una fotografía con el rapero en la que citó: “Tuvimos un invitado especial backstage después del concierto de anoche en el Hollywood Bowl con la Filarmónica de Los Ángeles”.

Tuvimos un invitado especial “backstage” después del concierto de anoche en el @HollywoodBowl con la @LAPhil...



We had a special guest backstage after last night's @HollywoodBowl performance with the @LAPhil...@SnoopDogg pic.twitter.com/QxzuWE4UqA