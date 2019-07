Quentin Tarantino podría retirarse de Hollywood

El director estadounidense Quentin Tarantino aseguró que su décima película Once upon a time in Hollywood sería su último proyecto como cineasta. Indicó que la decisión la tomaría dependiendo del resultado que obtenga el filme con la crítica y el público.

“Si es realmente bien recibida, tal vez no llegue hasta las 10. Tal vez me detenga ahora mismo. Tal vez me detenga mientras estoy en la delantera. Ya veremos”, explicó el también guionista y productor.

Aunque los fanáticos de Tarantino sabían que tenía planes de retirarse luego de este proyecto, se creía que sacaría después una última cinta para despedirse.

Explicó que aunque tiene pensado parar su carrera en el cine, no pretende dejar de crear historias. “Creo que cuando se trata de películas, he llegado al final del camino. Me veo escribiendo libros y empezando a escribir teatro, así que seguiré siendo creativo. Creo que he dado todo lo que tengo para dar a las películas”, dijo el también guionista de obras como Pulp Fiction y Kill Bill.

Brad Pitt que junto con Leonardo DiCaprio protagonizará la décima película de Tarantino, comentó que el director habla en serio sobre su retiro.

“Creo que está hablando muy en serio y eso lo lamento abiertamente, pero él entiende las matemáticas de cuando siente que los directores empiezan a decaer en su juego. Tarantino tiene otros planes y no vamos a tener que despedirnos por mucho tiempo”, explicó el actor.

Once upon a time in Hollywood cuenta la historia del actor de un western y su doble de riesgo a finales de la década de los sesenta, que quieren intentar adaptarse a los cambios que está sufriendo la industria, pero en su relación con la actriz Sharon Tate los cruzará con la matanza ligada a la familia Mason en 1968. La película se estrenará el 26 de julio en Estados Unidos.