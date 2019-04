¿Qué significa la profecía de los ojos para Arya Stark?

Arya Stark fue la gran heroína de la Batalla de Winterfell. Arya fue la persona prometida para detener al ejército de muertos, en el invierno, en la octava y última temporada de Game of Thrones.

Cuando todo parecía perdido, la menor de las Stark apareció de la nada por encima de White Walkers y espectros, y se lanzó contra el Night King (Rey de la Noche), quien en primera instancia detuvo su ofensiva, mas no fue lo suficientemente rápido para atajar la segunda embestida de la niña y cayó en el momento más delicado de la batalla. Después de eso, no había más que hacer. Los vivos habían ganado, aunque no por eso dejó de haber preguntas enrelación con las acciones de Arya Stark.

Arya se sumó a la batalla cuando los espectros cruzaron los muros de Winterfell, y si bien comenzó bastante bien su participación, pronto fue superada y no le quedó más que correr, esconderse debajo de una mesa y aguardar el socorro de Beric Dondarrion y el Perro. Pero cuando se reencontró con Melisandre, todo cambió para quien alguna vez fue una aprendiz de los Hombres sin Rostro.

Al reconocerla, Arya recordó las palabras que le dijo en la tercera temporada: que se reencontrarían y cerraría los ojos para siempre. Pero Melisandre a su vez trajo a colación su profecía sobre unos ojos marrones, otros azules y otros verdes. Solo después de eso, Arya comprendió algo y salió al encuentro de los muertos.

Arya Star se reencontró con Melisandre, tal como la sacerdotisa había profetizado (Foto: Game of Thrones / HBO)

Cuando se vieron por primera vez, mientras la Hermandad sin Estandartes le vendió a Gendry, Melisandre le dijo a la niña lo siguiente: “Veo oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, ojos mirándome. Ojos marrones, ojos azules, ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre. Nos encontraremos otra vez”.

En su momento, esas palabras no tuvieron mucho sentido. Pero ahora todo parece estar claro.

Para los fans de Game of Thrones, los ojos marrones son los de Walder Frey o Meryn Trant, personas a las que Arya mató y que estaban en su lista. Después, los ojos verdes serían los de Cersei Lannister, otra persona en su lista; mientras que los azules, sobre los que Melisandre hizo énfasis cuando estuvo cara a cara con la niña, siempre fueron los del Rey de la Noche.

Uno de los rasgos más característicos de los White Walkers son sus penetrantes ojos azules, aparentemente visibles incluso en la oscuridad, ojos que al final hicieron entender a Arya su propósito en esta guerra.

Además de la profecía de los ojos, Melisandre le recordó a Arya la famosa frase de su viejo maestro Syrio Forel: “¿Qué le decimos al Dios de la muerte?”. Arya respondió: “Hoy no”, y como el Rey de la Noche representaba básicamente a la muerte, la hermana menor de los Stark sabía qué debía hacer, por más que no estuviera segura del resultado de su misión.

Arya Star contra el Rey de la Noche (Foto: Game of Thrones / HBO)

Ahora ¿qué depara el futuro para Arya Stark? Si los ojos verdes realmente son de Cersei, ¿también la matará y cumplirá así su destino?

La octava temporada de Game of Thrones es emitida los domingos por HBO a escala mundial.