Lo que dijo el Chigüire Bipolar sobre agradecer al Saime por el pasaporte

El Chigüire Bipolar se refirió este miércoles a los artistas que grabaron mensajes elogiando la rapidez y atención del servicio brindado por el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

“Quiero agradecer al Saime por este hermoso pasaporte, que me costó apenas unas risas incomodas, una sudoración de miedo y una parte de mi dignidad, y no digo toda, porque aquellas fotos en playa ‘pantaleta’ no recuerdo cuando las tomaron”, publicó El Chigüire de manera sarcástica.

El portal web comentó de forma sardónica que actualmente es necesario agradecer al organismo por el cumplimiento de su deber, pese a que este es un derecho fundamental.

“Gracias, amigos del Saime, por hacer que este derecho fundamental a tener una identidad se sienta como un favor extremo que deberé agradecerles para siempre, o por lo menos mientras no tenga los dólares que cuesta sacarse esto con un gestor”, añadieron.

