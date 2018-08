“El Puma” habló de su recuperación después de enfermedad pulmonar

El cantante venezolano José Luís Rodríguez, mejor conocido como “El Puma”, habló sobre su enfermedad pulmonar y agradeció a todas las personas que lo apoyaron, así como a quienes le donaron los pulmones para el trasplante.

“Me es difícil hablar y no quebrarme porque estoy demasiado sensible. Morí, yo no sabía si iba a amanecer el otro día, estaba en las últimas”, dijo El Puma en una entrevista para W Radio.

José Luís Rodríguez espera seguir en el mundo musical, está en búsqueda de un manager para continuar con su carrera, e incluso realiza conferencias acerca de sus anécdotas de vida y lo que le tocó vivir durante su enfermedad, para instruir a la gente sobre la fibromatosis pulmonar.

En septiembre del año 2014 El Puma comunicó que tenía una enfermedad denominada fibromatosis pulmonar, la cual disminuye la capacidad respiratoria de quien la padece y solo se puede curar a través de una intervención quirúrgica.

El cantante en el año 2017 recibió un trasplante pulmonar para contrarrestar la enfermedad que padecía.

Escuche la entrevista completa en W Radio.