Publicaron primera imagen oficial del remake de West Side Story

La adaptación del clásico musical West Side Story, dirigida por Steven Spielberg, ya cuenta con su primera imagen oficial.

20th Century Fox lanzó una foto en la que se ve a la pareja protagonista mientras está rodeada por las bandas rivales de la historia, los Jets y los Sharks.

En el centro están Ansel Elgort y la debutante Rachel Zegler, que interpretan a los enamorados Tony y María. Con la imagen se confirma otra vez que Spielberg mantendrá el estilo de la década de los 50 de la película.

El remake de West Side Story, cuyo estreno está previsto para diciembre de 2020, es el primer musical que dirige Spielberg en su carrera. Está basada en la obra del mismo nombre de Arthur Laurents, con música de Leonard Bernstein y letra de Stephen Sondheim, además está inspirado en el clásico Romeo y Julieta, de William Shakespeare.

La Orquesta Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por el venezolano Gustavo Dudamel, llevará otra vez las partituras de Bernstein a la pantalla. El guion está a cargo del dramaturgo Tony Kushner, ganador del Premio Pulitzer en 1993 por su pieza Ángeles en América: una fantasía.

La primera adaptación musical de la historia se estrenó en 1961, bajo la dirección de Robert Wise y Jerome Robbins. La película ganó 10 Premios Oscar y hoy día es considerada un clásico de la historia del cine, así como uno de los mejores musicales que se hayan producido.

En 1997 ingresó en el Registro Nacional de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos para su preservación para la posteridad por ser "cultural, histórica o estéticamente significativa".

Meet the cast of director Steven Spielberg's #WestSideStory: Maria (newcomer Rachel Zegler), Tony (Ansel Elgort), The Jets (left) and The Sharks (right).https://t.co/NjNzw4lOBx#StevenSpielberg @rachelzegler @AnselElgort pic.twitter.com/39RMq4zgr4