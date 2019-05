Publicaron el primer tráiler de Downton Abbey

La película de Downton Abbey ya tiene tráiler oficial. En Youtube ya se puede ver el avance que fue presentado en el programa de la NBC Today.

Pese a que se conoce poco sobre la trama, la historia de Downton Abbey estará ubicada un par de años después del final de la serie de televisión y se centrará en la visita del rey Jorge V y la reina María a la mansión Downton Abbey.

El tráiler muestra a la aristocrática familia Crawley y a sus sirvientes preparándose para la llegada de los reyes de Inglaterra a la residencia.

La película, que está programada para estrenarse el 20 de setiembre de 2019, cuenta con la participación de Maggie Smith, Penelope Wilton, Laura Carmichael, Sophie McShera, Elizabeth McGovern y Hugh Bonneville.

Forman parte del elenco también Imelda Staunton y Tuppence Middleton. El actor Hugh Bonneville compartió una imagen de todos los intérpretes para hacer hincapié en el lanzamiento del tráiler en Youtube.

“Mrs Patmore, please prepare some of those corns that go pop. I believe Mrs Levinson left a bag of them in the Blue Room on her last visit.” #DowntonAbbeyFilm pic.twitter.com/3PSnGqxcFu