Productor venezolano fue nominado a premio Emmy

Erick Márquez, periodista y productor venezolano, fue nominado a un premio Emmy en la categoría de Mejor Noticia y Documental de Periodismo de Investigación, por su participación en el documental Hora cero, que fue realizado en Venezuela y narraba las protestas ocurridas en el país en el año 2017.

Márquez, con cuatro años de experiencia en el mundo audiovisual, ha realizado trabajos con shows de comedia, contenido para influenciadores y grabaciones de bodas.

“Mi trabajo es mi pasatiempo y creo que esa es la clave de mi avance, que cuando tengo tiempo libre me distraigo buscando como mejorar mi producto porque eso me divierte y me relaja”, contó.

Sus producciones audiovisuales, además de estar dirigidas a fines publicitarios, también se inclinan a la producción social, lo que lo llevó a realizar colaboraciones en cadenas de comunicación internacionales como NBC News y ABC News. La calidad de sus trabajos lo han llevado a participar en proyectos en Aruba, Brasil y República Dominicana.

Además de su labor como productor, Márquez se dedica a la colaboración con distintas organizaciones como Fundación 1000 sonrisas, primeros auxilios UCV, Zoi Venezuela y Futuros Vinotinto.

Para el productor aún quedan muchos proyectos por materializar y conocimientos que adquirir. En una de sus próximas producciones se involucra la realización de videos musicales.

Con información de nota de prensa.