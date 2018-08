El príncIpe Harry a Camila Parker: Es una mujer maravillosa

El príncipe Harry, duque de Sussex, confesó este miércoles que la esposa de su papá Camila Parker no es, a su juicio, una madrastra malvada. Las declaraciones las ofreció en una entrevista con Angela Levin, su biógrafa y periodista.

"Ella siempre ha sido muy cercana con Guillermo y conmigo. No es una madrastra malvada", comentó Harry, así lo reseñó ABC.

El duque de Sussex habló por primera vez sobre la relación que mantiene con su madrastra.

"Hay que tener en cuenta la situación de la que venía. Que nadie sienta pena por Guillermo y por mí. Es una mujer maravillosa y ha hecho muy, pero que muy feliz a nuestro padre, que es lo que más importante. Guillermo y yo la queremos mucho", dijo el príncipe Harry.

El autor del libro Prince Charles: The Passions and Paradoxes of an Improbable Life aseguró que los problemas entre el príncipe Carlos II y Diana de Gales empezaron durante el embarazo de su segundo hijo, cuando reinició su relación con Parker quien se encotraba casada con Andrews Parkes.

"Éramos tres en nuestro matrimonio; estaba demasiado lleno", comentó en una entrevisa con la BBC la princesa Diana.

