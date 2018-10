Presentadora se hace viral por dar un informe mientras carga a su bebé

Susie Martin es una presentadora del clima de un canal de noticias de Minnesota que apareció la semana pasada en plena transmisión cargando a su bebé.

El vídeo de ese hecho se convirtió en viral y hasta el momento lleva más de 1.5 millones de reproducciones en la página de Facebook donde fue publicado y causó sensación entre los usuarios.

En las imágenes se puede ver a Susie hablando de la nevada que caería en Utah, mientras cargaba al niño de 21 meses de edad en un portabebé atado a la espalda.

Lo que más causó ternura entre el público, es que el bebé se encontraba medio dormido y bostezaba una y otra vez.

Ver video completo aquí

El niño se robó el show de su madre, quien lo presentó, en tono de broma como su asistente, además de explicar que llevó a su hijo al programa y decidió salir en televisión junto a él, debido a que se celebraba la Semana Internacional de la Crianza en Brazos, una iniciativa que promueve este método de llevar a los niños cargados.

El clip, que fue publicado el pasado 5 de octubre, generó miles de comentarios en apoyo a esta dinámica, que según estudios científicos, ayuda a que los bebés se sientan más cómodos, cercanos a su madre o padre y que les permite tener las manos libres para realizar otras tareas.

“Quería promover esta maravillosa herramienta que me ha ayudado como mamá y ha fortalecido nuestro vínculo madre e hijo”, declaró Martin en entrevista para Good Morning America (ABC).

Wow. We're absolutely blown away by the response the #babywearing video has gotten! Thank you for all the kindness. @smartinWX has addressed some of the most common questions she's getting on our latest blog: https://t.co/kElk2kU9s4 pic.twitter.com/qLHj8y7DWK