La película ganadora del premio Óscar, en su ceremonia número 91, realizada este domingo en Hollywood, California, por Mejor Guión adaptado es BlacKkKlansman de Charlie Wachtel, David Rabinowitz, Kevin Willmott, y Spike Lee.

Los demás largometrajes nominados en esta categoría fueron:

The Ballad of Buster Scruggs, Joel Coen and Ethan Coen.Can You Ever Forgive Me?, Nicole Holofcener y Jeff Whitty.

If Beale Street Could Talk, Barry Jenkins.

A Star Is Born, Eric Roth, Bradley Cooper, y Will Fetters.