Por qué Tom Cruise no visita a su hija Suri

Tom Cruise, actor estadounidense de 56 años de edad, no ve a su hija Suri desde el 2013, debido a que la menor de edad no pertenece a la misma religión de su padre, es decir, a la iglesia de Cienciología.

"Todas las personas tienen derecho a ver a sus hijos si quieren. Él prefiere no hacerlo porque ella no pertenece a la iglesia de Cienciología", dijo una fuente a Us Weekly.

Cruise y Katie Holmes se casaron en el 2006 y se separaron en el año 2012. Holmes presentó la solicitud de divorcio en el cual el contrato de ese proceso permitió al estadounidense poder ver a su hija hasta 10 días al mes.

Tony Ortega, ex editor de The Village Voice, afirmó que la actriz Holmes probablemente firmó algún tipo de acuerdo en el que se comprometía a no hablar sobre la cienciología a cambio de la custodia completa de su hija.

"Ella quería salirse y quería quedarse con Suri", señaló Ortega.

Ortega aseguró que la ex esposa de Cruise se alejó de su amiga Leah Reimini, quien atacó a la iglesia. Reimini dijo que su amiga Holmes no está autorizada a reunirse con ella porque si lo hace podría perder la custodia de Suri.

"Antes éramos muy buenas amigas. Todo es realmente enfermizo en realidad", dijo Reimini.

Por su parte, los voceros de la Iglesia de Cienciología negaron las declaraciones de Remini son "ridículas e interminables" . Igualmente indicaron que Leah Reimini contrata productores para que digan mitos absurdos e inventados.

Leer más aquí