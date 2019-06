¿Por qué Ariana Grande no hará giras fuera de Estados Unidos?

Para alegría de sus seguidores, Ariana Grande anunció nuevas fechas de su gira Sweetener Tour. Sin embargo, un detalle llamó la atención de sus fans y es que la cantante abrió presentaciones en diversas ciudades de Estados Unidos, pero ninguna en Europa u otro país.

Por eso, una seguidora de Twitter le preguntó cuál era el motivo para no llevar su gira a otros países y la respuesta de Ariana Grande no se hizo esperar. Dijo que simplemente se trata de un tema de salud mental.

“La verdad es que extendernos por Europa es un gran paso. ¡Estoy realmente emocionada y agradecida por hacerlo! Pero ya que estás preguntando, esto (quedarse en Estados Unidos) es simplemente lo mejor en este momento, mantenerme cerca de casa para cumplir con mis citas es lo mejor para mi salud. ¡Te amo!”, escribió en su cuenta de Twitter.

“Estoy mejorando y sintiéndome muy agradecida. Estoy encontrando un equilibrio entre la autoconservación y hacer lo que amo. Así que gracias por apoyar eso y también por querer más de mí”, agregó en un segundo tuit.

De esta manera, la artista dejó en claro que, por el momento, no piensa salir de Norteamérica, aunque no descarta que en un futuro pueda extender su gira.

La confesión de Ariana Grande generó una gran cadena de mensajes de sus fanáticos, quienes le mostraron su apoyo y le desearon lo mejor para que se recuperara de lo que ha sido uno de los años más difíciles de su vida.

the truth is: european leg is going to be a big step. i’m really excited about it and grateful to do it! but since you’re asking, this is simply the best i’m capable of at this time and keeping me closer to home for a majority of the dates is what’s best for my health rn. love u!