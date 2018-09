Lo pop dicta cátedra para intentar explicar la realidad

¿Quién se imaginaría que después de 19 películas del Universo Marvel los vengadores se verían tan acorralados como en Infinity War? ¿A alguien se le ocurrió que el lado oscuro volvería a aparecer luego de más de 30 años del Retorno del Jedi? Sobre estas y otras producciones audiovisuales se debatirá en el ciclo La cátedra del pop, que será moderada por Luis Carlos Díaz durante seis semanas, a partir de mañana, en el Centro Cultural BOD, con la participación de un panel de invitados.

La idea es que desde las historias más populares del siglo sea posible hablar sobre temas como la política, los efectos visuales, la resiliencia o la guerra. Por ejemplo, Harry Potter, El señor de los anillos o las producciones de Pixar se han basado en problemas que son universales y que trascienden al público joven. Y sobre estos temas se va a conversar.

“Queremos invitar a explorar con más profundidad cosas que ya todos quizás hemos visto. Por ejemplo, vamos a detenernos en Star Wars, pero no solo en sus efectos especiales, sino en lo que significa su historia para el cine”, comenta el comunicador social.

El primer ciclo comienza mañana con el conversatorio “Entre la fuerza y el lado oscuro en Star Wars”. Luego vienen “Para sobrevivir a Mordor: El señor de los anillos”, “El poder y la gloria en Juego de tronos”, “Si tuviéramos superpoderes como en Marvel”, “Harry Potter y el que no debe ser nombrado” y “Pixar no es solo para niños”.

Díaz señala que para pensar, por ejemplo, sobre el tema de los derechos humanos es posible proyectar una película que tal vez no todo el mundo conoce. “¿Oye, por qué no hablamos del totalitarismo a partir de Voldemort y Harry Potter? ¿Por qué no reflexionar sobre la capacidad de resiliencia y la toma de decisiones desde las cintas de Pixar?”, dice.

Considera que es completamente coherente y justo que en Venezuela, donde sucede una grave crisis, sea posible aprender a narrar con las historias que están muy bien contadas. De hecho, afirma que ha confirmado que el país está lleno de gente entusiasmada por dar a conocer sus narrativas. “Lo que tenemos aquí es una crisis que hay que narrar de muchas maneras. Pero hay algo más: la solución a todo esto y soñar el país que uno desea necesita de grandes relatos”, indica.

Con La cátedra del pop espera, mediante el uso de las herramientas digitales, crear conexiones que permitan el encuentro entre la gente. Por eso los conversatorios están construidos en formato transmedia: hay un discurso para contenidos de radio, uno para el show en teatro y otro para Internet. De este modo, al llevarlos al interior del país, ya habrá ciudadanos que hayan tenido una aproximación.

Díaz dijo que está en conversaciones que llevar el proyecto en diferentes estados. “Habría que buscar actores y alianzas locales para darle al proyecto otro nivel”. Insistió en que no se trata de alejarse de la realidad, sino de buscar metáforas que expliquen la cotidianidad. “Es para todo público, salvo Juego de tronos. Los padres se reúnen con sus niños y comparten juntos ideas. Además es un lenguaje que los chamos conocen. Porque lo que se quiere, también, es que aprendan y conozcan qué más pueden leer o ver”.

La cátedra del pop

Centro Cultural BOD

Jueves, 7:00 pm (desde el 13 de septiembre hasta el 18 de octubre)

Entrada: BsS 94,34