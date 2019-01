A pesar de las ausencias,la cartelera venezolana alista sus estrenos

Habrá cine. Con sus ausencias, pero habrá. La cartelera de las salas venezolanas tiene una agenda que empieza a cumplirse, a pesar de la disminución de los espectadores, las dificultades para traer películas y la retirada de compañías como Fox.

Transcurren las semanas previas al Oscar, y los más entusiastas de la temporada de premios se preguntan qué se podrá ver en el país. Algunas de las cintas nominadas a certámenes como los Globos de Oro se han estrenado. Por ejemplo, Locamente millonarios, El regreso de Mary Poppins, Spider-Man: un nuevo universo, El primer hombre en la Luna, Nace una estrella y Roma.

La ganadora al Globo de Oro como Mejor Película Comedia o Musical, Green Book, que acá posiblemente se tituleUna amistad sin fronteras, dirigida por Peter Farrelly, estará en cartelera a partir del 8 de febrero, el mismo día para el que está previsto que llegue La gran aventura Lego 2.

Sin embargo, no todo es alentador. En 2017 20th Century Fox dejó de estrenar en el país. La primera pérdida de su partida fue Logan. Siguieron filmes como Deadpool 2 y Bohemian Rhapsody, ganadora de dos Globos de Oro.

Hasta ahora, no está programado que se vea en los cines venezolanos La favorita de Yorgos Lanthimos, distribuida por Fox, que también luce como preferida en la agenda de premios, especialmente por la actuación de Olivia Colman. Para los seguidores de las sagas de superhéroes, tampoco se ha pautado Dark Phoenix, de la misma compañía.

“Nuestro objetivo es buscar una manera de sobrevivir ante la situación del país. Hay largometrajes que son imposibles de traer como Vice de Adam McKay y BlacKKKlansman de Spike Lee. No están asociadas a grandes estudios, sino que son independientes, por lo que hay que realizar un pago y no hay posibilidades de recuperar. Eso también afecta a películas de otros países”, asegura José Pisano, director de programación de cines Paseo en el Trasnocho Cultural.

Entre las cintas familiares previstas para este año están Captain Marvel (8 de marzo), Dumbo (29 de marzo),Avengers: Endgame (26 de abril), Aladdin (24 de mayo), Toy Story 4 (21 de junio), Spider-Man: Far From Home (5 de julio) y El rey león (19 de julio), por nombrar algunas de las más esperadas.

Otros filmes en el cronograma, actualizado el 11 de enero, que poseen las exhibidoras son Parque mágico (12 de abril), Rocketman (31 de mayo), Dora la exploradora (2 de agosto). También figuran Cómo entrenar a tu dragón 3(1º de febrero), Jefa por accidente (1º de febrero), Siempre serás mi hijo (15 de febrero), Obsesión (15 de marzo),Gloria Bell (22 de marzo), Shazam! (5 de abril), Miss bala (5 de abril), Greyhound (12 de abril), The Curse of La Llorona (19 de abril), Godzilla: King of the Monsters (31 de mayo), Men in Black: International (14 de junio), La vida secreta de las mascotas 2 (5 de julio) e It 2 (6 de septiembre). Si no hay cambios, esos serán los días en los que se estrenen en el país los trabajos reseñados.

Bernardo Rotundo, presidente de Gran Cine, afirma que pese a la situación económica, no cesarán las actividades de formación de Fábrica de Cine, además de los festivales dedicados a películas españolas, francesas y de los Países Bajos. “Hay que apelar a la solidaridad internacional para que nos den facilidades de pago o menores costos a fin de conseguir buen cine. Estamos ingeniando mecanismos que nos permitan mantener el flujo de filmes, como hacemos con los festivales, donde nos la ceden y explicamos que desde el país no se pueden realizar desembolsos tan elevados”.

Entre los estrenos previstos, indica coproducciones en las que participa Venezuela como Humanpersons de Frank Spano, Ojos de madera de Roberto Suárez, En la ciudad sin brújula de Antonio Savinelli, San Felices de Roberto Lázaro, y cintas venezolanas como Primavera en Petare de Mateo Manaure y Voy por ti de Carmen La Roche.

No todas tienen fijada una fecha de estreno, pero están pautadas para este año La noche de las dos lunas de Miguel Ferrari y Juan de Adrián Geyer. El estreno de Dirección opuesta, de Alejandro Bellame, dependerá de su recorrido por festivales.