La pesadilla americana de una familia española

No todas las familias que emigran son felices. De hecho, establecerse en un lugar nuevo puede desatar las más complejas relaciones entre sus miembros.

Una vida americana, de la dramaturga española Lucía Carballal, es la pieza con la que concluye el Segundo Festival de Dramaturgia Europea, Estación Europa que se celebra en La Caja de Fósforos. Dirige Elvis Chaveinte, y actúan Virginia Urdaneta como la madre, Andrea Martínez es Robin (la hermana menor), Kate Ramos da vida a Linda, mientras que Leonardo Pinto interpreta a Levy, su novio.

“Un años más”, el tema de Mecano, será el leitmotiv de la obra. Una canción nostálgica que evoca otros tiempos para Linda, unos felices junto a su padre cuando residían en España. Su familia vive en un tráiler en Minnesota, en el norte de Estados Unidos, en medio de montañas y silencio. “Y a los que ya no están echaremos de menos”, canta Ana Torroja.

La familia no se mueve del tráiler. Pero sus emociones e ideas sí. El viaje que hacen los personajes durante la obra habla sobre la tolerancia. A través de conflictos, nombres neutros y deseos, transitan por el desapego y afrontan la realidad.

Todos los personajes son ambiguos y experimentan cambios trascendentales: la madre tiene una amante peruana; Robin se encuentra en conflicto por definir si es ella o él y Linda busca insaciablemente una parte de ella que cree no conocer. Levy, por su parte, es un joven judío que se desentendió de su religión y está en conflicto consigo mismo por ello.

El viaje comienza el 4 de julio, Día de Independencia, cuando Linda intenta con mucho esfuerzo ser parte de la comunidad estadounidense. Robin interrumpe con sus problemas de identidad, y la madre es la gota que derrama el vaso. Se encuentran a la espera del padre, pues había prometido asistir a esa celebración.

“Es la búsqueda del ser humano para saber quién es dentro de la sociedad y consigo mismo. Por qué hay tantos roles, que no son rígidos, pero son presuntamente necesarios para el equilibrio. Esta obra habla sobre cómo los humanos buscan lugares, cosas y personas dónde refugiarse cuando se encuentran perdidos. Quiero que la audiencia se lleve esa pregunta, no tiene que resolverla aquí, pero me gustaría generar dudas sobre este tema en particular”, comenta Chaveinte.

El montaje de la obra duró dos meses y el director confiesa que lo más complejo fue el proceso actoral, muy emotivo y difícil, agrega. “La escritora plantea un tema que puede ser perfectamente relacionado con nuestro contexto. En Venezuela es usual encontrar a madres que deben hacer de padres; hermanos con personalidades difíciles y novios que comprometen la dinámica familiar. Son estereotipos universales. Además, el tema de la migración, evidentemente, se encuentra vigente. Se sabe que muchas familias tienen problemas para adaptarse, y esta obra les habla a ellos”, DICE.

Una vida americana

La Caja de Fósforos

Desde el 8 de junio hasta el 14 de julio

Sábado y domingo, 3:00 pm

Entrada: 6.600 bolívares