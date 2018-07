Periodista venezolana viajó a Asia para hablar de cómo superó el cáncer

Anna Vaccarella, periodista venezolana, se encuentra en la ciudad de Bangkok, en Tailandia.

La periodista venezolana compartió vía Instagram unas fotos donde se puede observar sonriente con el paisaje del país asiático atrás.

" ¡La vida y sus regalos!. Hoy me lleva a Tailandia, en Asia, donde me sonríe como hace tiempo no ocurría. Aquí todo es una maravillosa aventura y como si tuviera la edad de mis hijas me entrego a ellas con emoción y curiosidad", escribió vía Instagram Vaccarella.

Best Doctors Insuarance Español, proveedor de seguro médico internacional, invitó a la periodista Vaccarella para que comparta de su experiencia en una convención anual con todos sus agentes.