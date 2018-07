Periodista afirmó que Don Francisco abusó sexualmente a varias mujeres

Laura Landaeta, periodista y biógrafa no autorizada de Don Francisco, afirmó que el animador chileno Mario Kreutzberger intercambió con las mujeres objetos electrodomésticos a cambio de favores sexuales.

"Las propias mujeres de su equipo de trabajo hablaban de que el animador era 'peligroso' ", aseguró Landaeta, así lo reseñó Infobae.

El animador chileno dijo en el programa Qué Dice el Público que le parece bien que las mujeres tengan los mismos derechos que los hombres.

La biógrafa no autorizada de Don Francisco indicó que el animador no solo abusó de las mujeres en Chile sino también en Estados Unidos, donde fue denunciado en agosto de 1994 por Ana Isabel Gómez, modelo mexicana, la cual llegó a un acuerdo de silencio a cambio de dólares.

"Él trató de violarme, yo no acepté y me agarró. Es verdad. Yo no estoy mintiendo", insistió Gómez quien rechazó la propuesta del animador presentador chileno.

Sin embargo, el animador de Telemundo rechazó la acusación asegurando que eran "completamente falsas".

"Las acusaciones son completamente falsas. Nunca he acosado sexualmente a Ana Gómez. Ella, obviamente, está resentida porque la despedimos", dijo Kreutzberger .

La periodista confesó que varias personalidades que participaron en el programa Sábado Gigante acusaron al animador de tener conductas indecorosas.

Landaeta comentó que Don Francisco abusó de una menor de edad quien señaló que el animador es el padre de su hijo. "Al analizar el expediente completo llama la atención la falta de rigurosidad en la toma de muestras que hace dudar de su veracidad y jamás fueron llevadas al tiempo real", dijo la comunicadora social.

"Ves a esa mujer de la cuarta fila la de rojo… Llévala a mi oficina en el descanso", agregó Landaeta haciendo referienda que el famoso chileno elegía mujeres entre el público.

Landaeta, autora de la biografía no autorizada de Don Francisco, señaló que el animador tiene una hija de 16 años de edad.

