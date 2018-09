Paul McCartney aseguró que vio a Dios

Paul McCartney, cantautor y compositor británico, aseguró durante una entrevista con el diario británico The Times haber tenido un encuentro especial hace algunos años bajo el efecto de las drogas.

"Vi a Dios, esa cosa maravillosa y poderosa, y me sentí muy pequeño", señaló y añadió que aunque esa experiencia no llegó a cambiar su vida fue una advertencia.

McCartney dijo que cree que las personas amadas que ya han fallecido siguen estando presentes de una manera misteriosa. "Están aquí y nos observan", declaró.

"Hay una parte de ti que piensa que no hay ninguna prueba para ello. Pero otra parte de ti quiere creerlo", admitió. A sus 76 años el ex integrante de los Beatles no piensa en jubilarse. El 7 de septiembre publicará su nuevo disco en solitario con el título Egypt Station. Será su decimoséptimo álbum de estudio.