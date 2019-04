Patricia Velásquez reveló que en una época de su vida tuvo que prostituirse

Patricia Velásquez, actriz y ex reina de belleza venezolana, reveló en una entrevista con CNN en Español, cómo fue la época de su vida en la que tuvo que prostituirse.

"Con todo el dolor del mundo lo digo a la comunidad latina. ¿Hasta dónde somos capaces de llegar las mujeres para que nos den trabajo? En más de una ocasión, yo sentí que tenía que ‘hacer algo”, expresó.

En ese sentido, aseveró que, a pesar de todo, tuvo “mucha suerte” porque en ese proceso encontró a alguien que la ayudó mucho para salir adelante en su carrera.

“Sentí que pude tener el derecho de decir ‘yo me prostituí’ porque esta persona llegó a ser un gran ángel, porque tuve esa suerte, pero eso no es lo que pasa, eso no es lo que normalmente sucede. Estos favores de gratis o favores sexuales, no los hagas porque no es necesario y mucho menos hoy día”, aclaró.

Con información de CNN.