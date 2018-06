Pata Medina es la nueva vozdel Hit Parade de Venezuela

El primer programa de promoción disquera del país, Hit Parade de Venezuela, transmitido por KYS FM 101.5 en Caracas, de lunes a viernes, de 10:00 am a 12:00 m, y por el Circuito Digital KYS (conformado por 7 emisoras a nivel nacional) de 10:30 am a 11:30 am, tendrá a partir del lunes una nueva voz.

La locutora Pata Medina, melómana de profesión, se convierte en la tercera mujer en conducir el programa único en su estilo en Venezuela con un récord Guinness por sus más de 60 años ininterrumpidos al aire.

La joven locutora formó parte de la desaparecida emisora Ateneo 100.7 FM, y también estuvo en La Mega 107.3. Ahora tendrá el reto de conducir un espacio concebido por OswaldoYepes hace más de 60 años, y por el que han pasado en calidad de locutores nombres como Tinedo Guía, Gustavo Pierral, Napoleón Bravo, Jesús Rivero Bertorelli, Guillermo “El Gato” Tell, Jesús Conde, Edgar García, Alfredo José Mena, Mariahé Pabón, Alfonso Álvarez Gallardo, Totina Guevara, Leyla Leal, Jesús Domingo Blanco, Alejandro Rhode y Enrique Hoffman.

Además de proponer a Pata Medina como conductora del Hit Parade, la gerencia de KYS FM 101.5, ha diseñado una nueva estructura para renovar la producción del programa más longevo de la radio venezolana, que promete seguir complaciendo las exigencias del público adulto contemporáneo.