El pasaje inédito de Marianella Salazar llega a las tablas venezolanas

Luego de 50 años de ejercicio profesional como periodista, Marianella Salazar sufrió una salida inesperada con el cierre de la emisora Mágica 99.1 FM en septiembre del año 2017, donde condujo el programa Hoy por Hoy durante 15 años.

Debido a su necesidad de continuar comunicando, inició la escritura de un proyecto. Tenía al menos siete páginas escritas cuando el dramaturgo Javier Vidal las leyó. “Solo tienes que terminarlo”, le dijo. Ella quería que él la ayudara escribir porque respeta el trabajo de un dramaturgo.

“Ese no es mi oficio. Mi profesión es ser periodista; para mi decepción no quiso entrarle al texto”, contó.

Vidal la alentó a culminar la escritura, un ejercicio de catarsis que se convirtió en el monólogo personal con el stand up comedy llamado La eterna irreverente, en el que hace un viaje interior que nunca había hecho en el que narra los amores, los desencuentros, las frustraciones, las tristezas, los miedos, los logros y las alegrías que ha vivido.

También hace las reflexiones de un país que “ya no tenemos”. Esta puesta en escena es el descubrimiento de unas facetas personales en el contexto de Venezuela, la política y los medios de comunicación que son distintos a la actualidad. Todo esto realizado bajo la dirección de Julie Restifo.

Además, el reencuentro con el público le genera una conexión diferente debido a que explica que el teatro permite una intimidad que la radio no tiene. Esta intimidad se combina con su personalidad irreverente pues se caracteriza por ser una mujer que si tiene que pronunciar palabras altisonantes, las dice. Una persona que nunca se ha quedado con nada y que considera que con este monólogo no se calla ningún detalle.

Con una sonrisa en su rostro, generada por un recuerdo, maneja el humor y la ironía de una forma sublime. Recuerda jocosamenre el momento en el que insultó a un presidente de la República en la casa militar.

“Viendo en retrospectiva, esa insultada al presidente fue buenísima. Eso de sacar las cosas que tiene uno por dentro es una maravilla y es lo que he hecho hasta ahora”.

La relación con los políticos venezolanos no siempre fue tan tensa, fue relacionada en el pasado con Carlos Andrés Pérez por ser su presunta amante. En exclusiva a El Nacional Web la actriz reveló detalles de lo ocurrido en esa época.

一¿Tuvo usted relaciones con Carlos Andrés Pérez?

一No. Solo me decía pretensiones en público. En privado nunca tuvo intenciones conmigo. Era una persona muy fiel y sumamente inteligente.

一¿Por qué él le decía comentarios subidos de tono en público?

一Hay algunos hombres que tienen que reafirmar su machismo en público. No voy a negar que era un hombre muy seductor, pero no pasó nada. Yo no sé si decir si es lamentable. Yo creo que no me dijo nada en privado porque seguro pensaba 'qué pasa si me dice que sí'.

一No solo fue deseada por hombres

一Soy absolutamente heterosexual.

Marianella se presentará ante el público como siempre lo ha hecho, de manera irreverente. Estará en el escenario del Centro Cultural BOD el 30, 31 de octubre y el 1 de noviembre a las 07:00 pm. Además, confirmó dos funciones el 2 y 3 de noviembre en el Teatro Trasnocho Cultural.