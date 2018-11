Paris Hilton y Chris Zylka terminaron su compromiso

Paris Hilton confirmó la ruptura de su compromiso con el modelo Chris Zylka con una publicación en su Instagram que mostró su posición con respecto a este suceso.

La empresaria publicó una de sus frase favoritas de Marilyn Monroe que hacía alusión a las relaciones y a su perdurabilidad junto a una foto en la que aparece vestida como la modelo.

"Creo que todo sucede por una razón. La gente cambia para que puedas aprender a dejar ir. Las cosas van mal para que las aprecies cuando tienen razón. Crees mentiras, así que eventualmente aprendes a confiar en nadie más que en ti mismo. Y a veces las cosas buenas se deshacen para que cosas mejores puedan caer juntas", dijo Hilton en Instagram.

Varias fuentes han confirmado a diversos medios estadounidenses que la pareja había pospuesto su fecha de matrimonio, pero no habían estipulado una nueva fecha. Ésto generó sospechas entre los allegados y familiares de la ex pareja, quienes afirmaron que "no era una decisión sorpresa".

Alegaron que la relación avanzó muy rápido y que ninguno de ellos estaba plenamente enfocado en formalizar su unión debido a que se centraron en llevar a cabo sus proyectos personales, como la gira del nuevo perfume que publicó la socialité.

A pesar de que fue un mutuo acuerdo esta separación, fuente allegadas al modelo estadounidense alegaron para TMZ que Hilton conserva el anillo de compromiso que le dio Zylka, que ha sido valorado en más de dos millones de dólares. Agregaron que el también actor expresó su deseo de tener el anillo de vuelta.

La pareja se había comprometido a principios de año luego de celebrar la llegada del Año Nuevo en Aspen, luego de estar juntos por más de dos años.

Con información de TMZ