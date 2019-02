La actriz estadounidense Pamela Anderson acusó este miércoles al gobierno de Estados Unidos (EE UU) de organizar un golpe sangriento en Venezuela.

Mediante Twitter, la actriz rechazó la posición de la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, quien apoyó la intervención militar de estadounidense en el país.

Anderson calificó a Ocasio-Cortez de equivocada sobre la situación que se vive en el país sudamericano.

“Ella se equivoca al decir que Venezuela es una ‘democracia fallida’ en vez de decir que EE UU está organizando un golpe sangriento. Pero, ¿abogó ella por la intervención?”, escribió.

@AOC openly supports US intervention to Venezuela and supports US military and big corporations she claims she's fighting against... Hmmmmm

She is wrong saying that Venezuela is a "failure of democracy", instead of saying US is organizing a bloody coup.

But did she advocate intervention?