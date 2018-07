Padre de Meghan Markle: Duele que me haya sacado de su vida por completo

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, duquesa de Sussex, informó este lunes que su hija tiene diez semanas sin contactarlo y pronto tendrá su primer hijo con el príncipe Harry.

El padre señaló que este comportamiento se viene desarrollando desde que expresó unas palabras criticando la influencia que ha tenido la familia real sobre su relación de padre-hija, informo el Diario Las Américas.

"Estoy demasiado dolido de que ella me haya cortado de su vida completamente. Yo solía tener un número de teléfono para contactarla al palacio, pero después de lo que dije, de unas pocas palabras criticando cómo la familia real cambió a Meghan, ella cortó todo contacto conmigo. No tengo ninguna manera de contactarla", dijo Thomas Markle en una entrevista al Mail of Sunday, un diario británico.

También lamentó que el día del cumpleaños de Meghan no podrá entregarle una carta felicitándola, porque no se la entregarán.

Con información de Diario Las Américas.