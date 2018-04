EE UU otorgó pasaporte a Nacho

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como Nacho, informó este lunes que el gobierno de Estados Unidos le otorgó el pasaporte.

“Si pueden avísenle al infame personaje del gobierno que contrala identidad de los venezolanos, en el Saime (Juan Carlos Dugarte), que lo que lo que no me dio Venezuela me lo dio Estados Unidos”, dijo el cantante en su cuenta de Instagram.

El músico indicó que utilizará el documento de identidad por primera vez mañana.

En octubre del año paso Nacho presentó inconvenientes para salir del país debido a la imposibilidad de renovar su pasaporte vencido.

El artista tuvo que viajar a Panamá para luego trasladarse a Argentina con su cédula venezolana.