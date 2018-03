Osmel Sousa: “Actué en beneficio de las concursantes”

Es la primera vez que Osmel Sousa ofrece una declaración desde que anunció, a principios de febrero, su salida como presidente de la Organización Miss Venezuela. Lo hizo el jueves en la noche a través de su cuenta en Instagram, red en la que también dejó saber su renuncia al certamen.

“En tiempos de confusión e irresponsabilidad, permítanme ser franco, directo y responsable. Durante más de 40 años dirigiendo las riendas del Miss Venezuela, solo me queda hoy como patrimonio el resultado de una labor larga y laboriosa, pero finalmente gratificante. Mis riquezas son en recuerdos, mis millones son en aplausos y mi mayor satisfacción es el éxito y proyección que el evento dio a innumerables mujeres venezolanas (únicas, especiales, talentosas) a quienes llevo por siempre en mi corazón y que son las únicas joyas que guardo en mis tesoros”, escribió en la red social el llamado “Zar de la belleza”, quien por estos días se encuentra en Miami.

En el texto se concentra en negar todas las acusaciones que hay en su contra y en resaltar lo que asegura haber hecho a favor de las concursantes. Indica que en ningún momento actuó en perjuicio de alguna de las aspirantes a la corona del Miss Venezuela. “Durante todo ese tiempo, siempre actué en beneficio de ellas. Fui amigo, asesor, compañero de viajes, soporte, profesor y confesor de todas ellas y juntos pasamos por mil batallas, celebramos triunfos y lloramos derrotas juntos. Siempre dando todo nuestro esfuerzo por enaltecer a Venezuela en el mundo. Nadie se imagina el dolor que me produce ver el nombre de Venezuela mancillado estos últimos días y ver cómo pretenden destruir logros y reputaciones que tomaron años de incansable esfuerzo construir. Por más de 40 años fui presidente del Miss Venezuela, no lo soy ahora simplemente por diferencias importantes con directivos de la empresa que estos últimos años se han dedicado a minar mi autoridad y a desplazarme profesionalmente hasta el punto de contradecir mis decisiones y desautorizarme abiertamente en mis labores y ante mi equipo de trabajo. Así, simplemente no tenía sentido seguir ejerciendo mi labor”, acota.

Durante la gestión de Sousa al frente del Miss Venezuela, se obtuvieron 7 coronas en el Miss Universo, 5 en el Miss Mundo y 7 en el Miss Internacional. Junto con Joaquin Riviera integró una dupla que hizo del certamen uno de los más populares de la televisión venezolana, de mayor audiencia y el más esperado.

Sin embargo, en los años recientes ha habido una sombra sobre el concurso que ha ido en aumento. En 2015, la modelo y actriz Patricia Velásquez afirmó en su libro Straight Walk que tuvo que prostituirse para obtener el dinero que necesitaba a fin de concretar su participación.

Luego, el documental To Be a Miss (2016), que se puede conseguir en Netflix, muestra cómo las aspirantes están obligadas a conseguir financiamiento para realizarse las cirugías que el concurso exige y por eso, buscan patrocinantes.

La polémica se intensificó con las acusaciones entre Annarella Bono y Angie Pérez en las redes sociales. Los señalamientos, que implican a Bono –quien estuvo casada con un alto funcionario del gobierno– dan cuenta de vínculos entre ex participantes del certamen y personas del chavismo implicadas en casos de corrupción.

“El trato y la interacción con todas las candidatas por supuesto que no fue por igual, ya que cada quien tiene su propia personalidad y las actitudes difieren. Pero el respeto a ellas como personas y las exigencias para con ellas como profesionales y representantes de los valores y belleza de la mujer venezolana, siempre fueron el común denominador. Reconozco que alguna de ellas puede haber percibido alguna falla en mi trato hacia su persona, y reconozco, también, que en ese hecho exista una falla de mi parte. Si ese fuera el caso, estoy ahora como lo he estado siempre, en la mayor disposición de conversarlo, de escucharlas y de asumir mi responsabilidad en cualquier desliz o falla que pueda haber cometido inadvertidamente”, agregó Sousa en su cuenta en Instagram.

Aunque no da nombres, se sabe que Sousa tuvo muchas diferencias con el presidente de Cisneros Media, Jonathan Blum.