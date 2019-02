La película ganadora del premio Óscar, en su ceremonia número 91, realizada este domingo en Hollywood, California, por Mejor Maquillaje y Peluquería es Vice.

Los demás largometrajes nominados en esta categoría fueron:

Border.

Mary Queen of Scots.

El premio fue presentado por el guitarrista del grupo de metal Rage Against the Machine, Tom Morello. Luego apareció Macy Williams, actriz de la serie de HBO Game of Thrones.

Los ganadores agradecieron a Christian Bale por su apoyo durante el rodaje del film.