La película ganadora del premio Óscar, en su ceremonia número 91, realizada este domingo en Hollywood, California, por Mejor Fotografía es Roma.

Los demás largometrajes nominados en esta categoría fueron:

Cold War, Lukasz Zal.

The Favourite, Robbie Ryan.

Never Look Away, Caleb Deschanel.

Roma, Alfonso Cuarón.

A Star Is Born, Matthew Libatique.

El mexicano Alfonso Cuarón, encargado de la fotografia, agradeció a su país y su familia por apoyarlo durante el rodaje.