La película ganadora del premio Óscar, en su ceremonia número 91, realizada este domingo en Hollywood, California, por Mejor Canción es A Star Is Born por “Shallow”.

Los demás largometrajes nominados en esta categoría fueron:

Black Panther por “All the Stars”.

RBG por “I’ll Fight”.

Mary Poppins Returns por “The Place Where Lost Things Go” .

The Ballad of Buster Scruggs por “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings”.

La canción es interpretada por Stefani Joanne Angelina Germanotta, mejor conocida por su nombre de artista "Lady Gaga". Luego del estreno del film la balada se volvió un éxito en Estados Unidos.