La película ganadora del premio Oscar, en su ceremonia número 91, realizada este domingo en Hollywood, California, por Mejor Película Extranjera es Roma, México

Los demás largometrajes nominados en esta categoría fueron:

Capernaum, Lebanon.

Cold War, Poland.

Never Look Away, Germany..

Shoplifters, Japan.

El film también esta nominado en la categoría de Mejor Película del año.