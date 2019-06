Orange is the New Black: revelan trailer de la última temporada

La vida en la prisión, las pandillas, la injusticia y la reinserción social son un tema común en la industria del entretenimiento. Películas y series han conquistado a millones de fanáticos con sus historias, pero ninguna como la de Piper Chapman y otras mujeres en Orange is The New Black.

Este miércoles, Netflix lanzó el tráiler de su última temporada que se estrenará este 26 de julio.

“La vida te pone a prueba. Cuando eliges el mal camino, vivir con lo que has hecho es un castigo” son las palabras con las que Tasha “Taystee” Jefferson comienza el trailer.

Basada en el libro Orange Is the New Black: Crónica de mi año en una prisión federal de mujeres, de Piper Kerman, la serie de siete temporadas llega a su fin.

En estos últimos 13 capítulos, la recién liberada Chapman (Taylor Schilling) lucha por regresar a la vida normal, mientras la excéntrica Blanca Flores (Laura Gómez) fue transferida a un centro de detención de inmigrantes. Por su parte, Taystee (Danielle Brooks) enfrenta cargos por un asesinato que no cometió y Alex (Laura Prepon), ex novia de Piper, continúa protegiéndose de los narcotraficantes entre las paredes de la cárcel.

Creada por Jenji Kohan, Orange is The New Black ha recibido cuatros premios Emmy y 19 nominaciones desde su estreno en 2013.