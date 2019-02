Omar Enrique al gobierno colombiano: Nunca he tenido ningún cargo político

Omar Enrique, cantante merenguero venezolano, se pronunció luego de que el gobierno colombiano le negara la entrada al país para la celebración de los carnavales en la ciudad de Barranquilla por estar vinculado a Nicolás Maduro.

En un video publicado mediante Twitter, el artista aseguró que él “nunca ha tenido ningún cargo político ni ha tenido participación en la toma de decisiones para Venezuela”.

“Mi trabajo es cantar y eso es lo que yo he hecho. Yo no emito opiniones políticas, nunca por redes sociales he hecho proselitismo político, ni voy a Colombia a hablar de política”, expresó.

“Me siento muy triste esperando ver que el gobierno colombiano rectifique”, finalizó.