La ganadora del Premio Oscar, en su ceremonia número 91, realizada este domingo en Hollywood, California, a Mejor Actriz es Olivia Colman por su rol en The Favourite.

Las otras actrices nominadas, junto con el largometraje en el que participaron, nominados en esta categoría fueron:

Yalitza Aparicio, Roma

Glenn Close, The Wife

Lady Gaga, A Star Is Born

Melissa McCarthy, Can You Ever Forgive Me?