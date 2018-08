Olga Tañón repudió caso de sacerdotes pedófilos en EE UU

En reiteradas ocasiones a lo largo de su trayectoria, la intérprete y compositora Olga Tañón ha expresado y dado prueba de su fuerte fe cristiana, específicamente como practicante de la religion católica.

Por sus arraigadas creencias, la cantante se sintió obligada a comentar mediante las redes sociales sobre el reciente escándalo que estremeció los cimientos y los círculos más importantes de la iglesia católica, con la revelación en días recientes de un patrón de abusos sexuales por parte de sacerdotes a cientos de niños en el estado de Pensylvania.

Tañón recurrió a Instagram para expresar de manera enérgica su rechazo a estos incidentes.

A continuación, sus declaraciones:

“Buenos días. Durante toda mi vida me crié en la iglesia católica y afortunadamente no viví ni soy testigo de nada de lo que se está viendo hoy día en cuanto a abuso sexual en la misma. Tengo a muchos amigos sacerdotes a los que amo y respeto con todo mi corazón.

Pero soy madre y no sé de qué sería capaz si uno de mis hijos viviera semejante aberración. Esto no es perdonable y mucho menos cuando vamos a misa a escuchar la grandeza de el amor de Dios y vemos que esto está sucediendo.

Lo lamentable es que no solo es en la iglesia católica. Es en muchas otras religiones o congregaciones que está pasando por que personalmente me he enterado de casos de abusos tanto a hombres como a mujeres.

Desde siempre he estado en desacuerdo con que los sacerdotes no se casen. Ellos son hombres y las monjas mujeres que aunque estén sirviendo a Dios sienten y padecen. Aunque en estos actos lo peor es la aberración mental y física cometida.

Aquí lo primero que tienen que hacer es meter presos a todos esos sacerdotes o miembros de cualquier iglesia que sean unos enfermos y hacer cambios permitiendo el matrimonio para sacerdotes y monjas. Y a los de cualquier otra iglesia que hagan algo similar... meterlos presos para toda la vida", publicó la cantante en su Instagram.

"Aquí dañaron la niñez y la vida de todos esos niños, jóvenes, mujeres y hombres.

Yo sigo siendo católica por que nada tiene que ver la creencia en mi amado Dios y la santa misa. También es importante aclarar que no todos son así. Lo que sí estoy desilusionada y avergonzada por estos abusos. Abusos que dañan a toda una familia.

Papa Francisco aún están a tiempo y yo creo en que usted puede ayudar mucho. Ya es hora de cambiar muchas cosas en la iglesia. Soy católica pero jamás aceptaré ver, la inocencia que ha sido arrebatada.

Tienen que hacer justicia. Ninguna iglesia o congregación tiene derecho alguno a dañar de esta forma a nadie", concluyó Tañón.