Oculto, tres sueños deportivos entre mar, aire y tierra

Haber sufrido un grave accidente no impidió que Eloy Cruz retomara su carrera como paracaidista, en la que ya lleva 4.000 saltos. Para el motociclista Jan Carlo Salerno no fue suficiente haber logrado 8 títulos nacionales en four wheel y se lanzó a la aventura de conquistar el podio en Estados Unidos. Mientras tanto, Gary Saavedra sigue surfeando luego de alcanzar 13 campeonatos nacionales y 2 récords Guinness al imponer la marca mundial de recorrer la ola más larga y establecer el mayor tiempo sobre una ola no estática en el Canal de Panamá.

El documental Oculto, dirigido por el venezolano Frank Spano y el panameño Guillermo Bárcenas, cuenta la historia de tres deportistas panameños que desarrollan su trabajo entre los cuatro elementos de la naturaleza: el aire (paracaidismo), el agua (surf), la tierra (motocross) y el fuego (Panamá como el cuarto protagonista de la película).

En noviembre de 2016, la cinta ganó el Premio de Excelencia en el Hollywood International Independent Documentary Award, y en 2017 fue proyectada en la sección oficial del Chicago Latino Film Festival. En Venezuela tuvo un preestreno gratuito el 18 de septiembre en el Festival Ascenso, que se realizó en el Centro Cultural Chacao. A partir de hoy estará en las salas del país distribuida por el Circuito Gran Cine.

El largometraje hurga un poco más allá de las hazañas deportivas de los personajes. Muestra a padres, madres, sobrinos, hijos o amigos que se preocupan o sienten admiración por los riesgos que corren sus seres queridos. De ese modo, Spano diferencia su producción de un reportaje informativo. “Yo soy alguien que cuenta historias, y eso me motivó a usar la estructura del género documental para narrar la vida tanto familiar como deportiva de Eloy, Gary y Jan Carlo. Detrás de todo lo que hacen hay una historia familiar y una aventura de emociones muy personal y humana”, indica Spano, quien desde hace 20 años reside entre Madrid y Panamá.

El también actor y productor, que debutó como director con el largometraje Hora menos, destaca que con Oculto quisieron mostrar el esfuerzo y la dedicación de tres deportistas que practican disciplinas que no son muy mediáticas. De allí el nombre. “El hecho de que ellos realicen deportes de acción no significa que no merezcan atención. También tienen éxitos, dificultades y exigencias”, señaló.

En el filme, grabado entre 2015 y 2016, se alternan los relatos de Saavedra, Cruz y Salerno, cada uno en su lucha por superar los obstáculos y sobresalir en sus disciplinas. La historia discurre en una geografía panameña paradisíaca en la que se practican otros deportes de acción. Uno de los momentos más tensos ocurre cuando el paracaidista, por un error de coordinación, sufre un aparatoso aterrizaje que lo deja inconsciente y lo mantiene por un año lejos de las alturas.

Implicó un reto filmar tan cerca a los deportistas, confiesa Spano. “Por ejemplo, para grabar en el aire tuvimos que contratar a un especialista argentino que se puso el aparato en la cabeza. Y para rodar en la pista de carreras fue complicado porque uno como cineasta se puede convertir en un estorbo, porque tampoco es un espectador. En ese sentido la única forma de mantenerse oculto es permanecer entrometido”, dice.

Spano, que ha actuado en cine desde hace 25 años, entre ellas Km 72 de Samuel Henríquez, informó que hoy se estrena en Panamá otro largometraje que dirigió, Human Person, en el que se narra una historia sobre el tráfico de órganos.

Acerca del cine en tiempos de crisis, señaló que en medio de las circunstancias, en Venezuela se siguen produciendo buenas películas. “Creo que está más que demostrada la capacidad narrativa del séptimo arte en el país”, expresó.

Oculto

Venezuela y Panamá, 2016

Directores: Frank Spano y Guillermo Bárcenas

Protagonisas: Eloy Cruz (paracaidista), Gary Saavedra (surfista) y Jan Carlo Salerno (motocicista)

Duración: 75 minutos

Circuito Gran Cine