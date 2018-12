Obras de Rolando Peña estarán exhibidas en Miami durante tres días

La galería de proyectos "The Inclusive Way" presentará "Foundation for the Totality. Rolando Peña, New York, 1966-1979”, una exhibición que rememora las contribuciones de los artistas latinoamericanos en el contexto de la escena del arte y de la cultura underground en la ciudad de Nueva York durante la década de los años 60 y 70.

"Foundation for the Totality" fue un movimiento concebido y liderado por el artista venezolano Rolando Peña junto con otros creadores de Chile, Cuba, Colombia y Puerto Rico.

La exhibición formará parte de las actividades culturales de la 12° edición de la feria pinta de Miami, que se realizará del 5 al 9 de diciembre de 2018.

Pinta Miami se llevará a cabo en el Distrito de Arte de Miami en el horario:

Miércoles 5 de diciembre, de 5 pm a 9 pm.

Jueves 6 a sábado 8 de diciembre, de 11 am a 8 pm.

Domingo 9 de diciembre, 11 am a 7 pm

Con información de Diario Las Américas