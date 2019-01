El nuevo tatuaje que se hizo Justin Bieber en el rostro

El cantante canadiense Justin Bieber se tatuó este martes la palabra “grace” (gracia en inglés), sobre su ceja derecha.

La imagen fue compartida en Instagram por el tatuador Jonathan Valena, mejor conocido como “JonBoy”, quién explicó qué significa para él dedicarse a esta labor.

“2018 ha estado lleno de trabajo para mí. He hecho un trabajo al que nunca pensé que me tendría que enfrentar. Tantas veces esperando dejar de pedirle a Dios que me llevase de vuelta a casa, pero entonces he sido recordado de que mi propósito en esta vida está a través de gente como tú que se deja tatuar por mí y que comparte sus problemas, ansiedades, amores perdidos, recuerdos y victorias a través de estos pequeños tatuajes que tienen tanto significado detrás de ellos”, expresó Valena en la publicación.