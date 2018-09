Ex novia del chef Bourdain: Él también me engañaba

Asia Argento, ex novia de Anthony Bourdain, aseguró que ambos durante la relación fueron infieles, luego de que publicaran un informe en el cual acusan a Argento de abusar sexualmente a un menor de edad.

"Él también me engañaba a mí. Para nosotros no suponía un problema (...) Él llegaba a los corazones de mucha gente, llegaba a sus vidas. Así que entiendo que quieran verme como una persona negativa, como a quien le destrozó", comentó Argento.

Argento agregó que la gente necesita encontrar una razón, pero indicó que no fue la culpable de la muerte de su ex novio.

"Anthony era un hombre muy inteligente, de los más inteligentes que he conocido. Sabio, profundo. ¿De veras la gente cree que se mató por algo así? Él también me engañaba. No era un problema", dijo la actriz.

La actriz comentó que Bourdine viajaba 265 días al año, pero eran felices cada vez que estaban juntos.