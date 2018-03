Ex novia de Danry Vásquez: “Yo pensaba que esa sobreprotección era amor”

Fabiana Pérez, ex novia del pelotero venezolano Danry Vásquez, ofreció una entrevista a Univisión Noticias para hablar sobre la relación que tuvo con el beisbolista, luego de que se viralizara un video de hace dos años donde este la golpeaba.

Pérez explicó que su relación con Vásquez comenzó cuando ella tenía 14 años y que sus celos iniciaron cuando se mudó con él. Las exigencias del pelotero crecieron tanto que Fabiana terminó por alejarse de su familia.

“Yo pensaba que esa sobre protección era amor”, agregó.

Respecto al video que se difundió cuando Vásquez la agredió, Fabiana explicó que el hecho ocurrió después de que él la vio hablando con un amigo. También dijo que no había visto esas imágenes hasta la semana pasada.

"No podía creer que la persona que me amaba me estaba maltratando”, expresó.

Vea la entrevista completa aquí.